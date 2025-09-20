俳優の三倉茉奈さんが自身のインスタグラムで、実は保育士資格を取得していたことを明かしました。



【写真を見る】【 三倉茉奈 】 “10年近く前に保育士資格を取得” を明かす「いつか誰かの、お役に立てますように」





茉奈さんは「10年近く前に保育士資格を取得しまして。」と、北九州子育て支援フォーラムに出席した際の写真を投稿しつつ明かしました。









茉奈さんは「小さい頃から、役者以外の仕事の選択があるとしたら保育士さんになりたいなと」と、漠然とした思いがあったと振り返り「10年ほど前、たまたまドラマで保育士さんの役をいただく機会が続き」「しかもその時期に佳奈の初めての妊娠が発覚」「これは運命なのかなと思い、役作りも兼ねて保育士試験の勉強を始めました」と、経緯を説明しています。









茉奈さんは「資格を持っているものの、今は姪っ子甥っ子の面倒を見たり、自分の子育てをする以外には生かしきれていないのが現状で」「いつか誰かの、お役に立てますように」と、貢献したい思いを伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】