グランドニッコー東京ベイ 舞浜で楽しむ♡秋限定スイーツブッフェ
グランドニッコー東京ベイ 舞浜のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」で、10月11日(土)～13日(月・祝)の3日間限定「ハロウィーンスイーツブッフェ」が開催されます♡ おばけやコウモリをモチーフにした約25種類のスイーツに加え、松茸や紅はるかを使った本格ランチも楽しめる贅沢なブッフェ。ソフトドリンクバー付きで、大人6,400円（税込）～、お子さまも楽しめます♪
ハロウィーンモチーフのスイーツ
ハロウィーンパフェ
ハロウィーンカフェ
ミイラアップルパイ
ピスタチオフランボワーズムース
タルトシェル（左から巨峰・オレンジ・マスカット）
パフォーマンスキッチンでは、フランボワーズソースを纏った「ハロウィーンパフェ」や抹茶ブラウニー、チョコマスカルポーネクリーム、渋皮マロンを重ねた秋色パフェが登場♡
ブッフェコーナーでは、おばけが飛び出す「ミイラアップルパイ」、十字架やコウモリの「ハロウィーンカフェ」、ピスタチオフランボワーズムースなどユーモラスなスイーツも約25種類揃います。
秋の味覚満載のランチメニュー
ローストビーフ きのこと大葉のクリームソース
松茸のコンソメロワイヤル
笠子揚げ出し
紅葉鯛にぎり
ランチでは、特にきのこと大葉のクリームソースでいただく「ローストビーフ」はかなりの絶品。
目の前でコンソメを注ぐ「松茸のコンソメロワイヤル」、紅はるかのピュレとロベールソースの「ポークグリル」など、秋の味覚をふんだんに使用。
和食も充実しており、「笠子揚げ出し」や「紅葉鯛にぎり」、銀杏豆腐なども楽しめます。3部制で各2時間制、大人6,400円（税込）から。
秋の贅沢ブッフェで笑顔あふれるひとときを♡
グランドニッコー東京ベイ 舞浜の「ハロウィーンスイーツブッフェ」は、秋の味覚と可愛いハロウィーンスイーツを一度に楽しめる贅沢なイベントです♡
大人6,400円（税込）、お子さま料金もあり、ソフトドリンクバー付き。10月11日(土)～13日(月・祝)の3日間限定です。笑顔あふれる時間を、大切な人と一緒に満喫してみてください♪