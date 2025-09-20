iPhone Air¤Î¥«¥á¥é¡¢¤³¤ì¤Ç½¼Ê¬¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦
µÕ¤Ë¿·Á¯¤«¤â¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¡£
iPhone Air¤ÏÇØÌÌ¥«¥á¥é¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢48MP Fusion¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê1ÇÜ¡¦2ÇÜ¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ±û¤ò¥¯¥í¥Ã¥×¡Ë¤Î·×2¼ïÎà¤Î²è³Ñ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1x¤È2x¤Î2¼ïÎà¤ÎÉ½¼¨¤¬¡£¹³Ñ¤âË¾±ó¤âÌµ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â·é¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¥«¥á¥éÀÇ½¡¢²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²è¼Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï1ÇÜ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£²èÁÇ¿ô¤Ï24MP¡£
¼¡¤Ï2ÇÜ¡£²èÁÇ¿ô¤Ï12MP¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢24MP¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Î¥¤¥¸¡¼¡£¤Þ¤¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ºÇÂç10ÇÜ¤Þ¤Ç´ó¤ì¤Þ¤¹¡£iPhone 17Ìµ°õ¤âÆ±¤¸ÇÜÎ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª
¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¢µ»¡£iPhone Air¤Ë¤Ï¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ò¹³Ñ¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤Ç»£±Æ¡ª
¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤è¤ê¹³Ñ¤Ê³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»£±Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ï20mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ï26mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞÅª¤Ë¹³Ñ¤Î³¨¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ï¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ò»È¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥â¡¼¥É¤â»£±Æ¡£¥ì¥ó¥º¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¤È¤âÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£¸å½èÍý¤Ç¤ÎÊÔ½¸¤âÌäÂê¤Ê¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç³§¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤í¤¦¤¼¥Ù¥¤¥Ù
iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢Air¤â´Þ¤á¤Æ¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥àµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¤Ç³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â²èÌÌ¤Î½Ä²£¤âÆ°¤¯¡ª
Ã¯¤«¤¬¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î²è³Ñ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬´é¤òÇ§¼±¤·¤Æ²è³Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ÄÊý¸þ¡¦²£Êý¸þ¤È½ÀÆð¤ËÊÑ¤ï¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢²è³Ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Í¤§¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥«¥á¥é¤Ê¥¹¥Þ¥ÛÂÎ¸³¤â¡¢Â¿Ê¬°¤¯¤Ï¤Ê¤¤
Ä¶¹³Ñ¤âÌµ¤¤¡¢Ë¾±ó¤âÌµ¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤â¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÏPro¤ÈÆ±Åù¡ÊÆ±¤¸18MP¡¢Æ±¤¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥àµ¡Ç½¡Ë¡£¤³¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢iPhone Air¤Ï¼«»£¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔËþ¤Î¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ï³Î¤«¤ËÊªÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡×¤È´·¤ì¤ì¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£iPhone SE¤äiPhone 16e¤âÃ±´ã¤À¤·¡¢Ã±´ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤Þ¤À²áµî¤Î°äÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Ê¤Ë¤ò»£¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢Ã¯¤È¼Ì¤ë¤«¡£¥¤¥ó¥«¥á¥éÊÐ½Å¤ÎiPhone Air¤Ï¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼ÆÉ¤ß¤·¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Source: Apple