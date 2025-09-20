「ドジャース６−３ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）

大谷翔平投手は試合後、球団を通じて現役引退を表明したクレイトン・カーショー投手についてコメントを発表した。

「素晴らしい現役生活、そして殿堂入りのキャリアをおめでとうございます。

私はいつも、あなたがこれほどプロフェッショナルなやり方でビジネスに取り組んでいることを尊敬しています。そして、あなたが成し遂げた成功は、この競技への献身と情熱の賜物です。

何年にもわたってあなたと対戦するのは素晴らしいことでしたし、今、あなたのチームメートとしてワールドチャンピオンを共有することは本当に光栄です。

この最後の１カ月、楽しんで華々しく締めくくりましょう！！」

こう英文でつづった大谷。前日の引退表明会見ではごった返す会見場の後方で静かに耳を傾けていた大谷。この日の試合では５２号逆転３ランを放ち「勝ちで終わることができてよかった」と語っていた。

またカーショーも大谷の逆転弾に「信じられないほど素晴らしかった」と語った。降板後には大谷と満面の笑みでハグをかわし、逆転弾には大喜びしていたレジェンド左腕。「本当に特別な夜だった」と試合後の会見では何度も繰り返していた。