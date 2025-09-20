フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。娘を抱っこする姿を披露し、この夏欠かせなかったアイテムを紹介した。

「写真撮るのも載せるのも忘れがちだけど、楽しくやってます。夏ももう終わりだー！！振り返りとともに、写真載せていこうかな」とつづり、娘を抱っこするショットを投稿。

「幼少期以来の志摩スペイン村は、あまりに快適で年パス買いたくなったほど！アトラクション全然並ばないし、意外と涼しかったし、90cm以下の子供でも遊べる場所が思ったよりあったよ」と三重県にある志摩スペイン村を満喫したことを報告した。

「昨日投稿したときの服と全く同じでびっくりしてるんだけど、この夏何回も着たこの服は、@arpege_storyの水陸両用&吸水速乾&冷感接触のペプラムラッシュガードとパンツ。去年の夏からこればっかり着てる。色違いで3色持ってます。笑」と猛暑の夏に欠かせないアイテムについても明かした。

フォロワーからは「楽しそう」「すてきな写真」「オシャレママ」「かわいい」などの声が寄せられた。

鷲見アナは22年1月に会社員の男性と結婚。24年4月に第1子出産を発表している。