長崎vsA東京の試合形式が変更…馬場や川真田ら長崎7名欠場、両クラブ協議し決定

長崎ヴェルカは9月20日、同日に行われるアルバルク東京とのプレシーズンゲームにおいて欠場選手が相次いだため、試合形式を変更することを発表した。

長崎はコンディション調整中の選手も複数いる中で、当初は選手9名でA東京戦に臨む予定だったが、19日に行われたA東京との非公開練習試合で選手2名が負傷。出場予定だった選手の中にプレータイム制限がある選手もいることから、A東京と協議の上、試合形式を10分4クォーターから8分4クォーターに変更することになった。

クラブは今回の発表に際して、「アルバルク東京関係者さまには試合形式変更の申し出をご了承いただき、心より御礼申し上げます。併せて、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます」とコメントした。

さらに試合直前には、期待の新戦力であるスタンリー・ジョンソンもコンディション調整のため欠場することが決定。長崎はスターターの5名（狩俣昌也、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、山口颯斗、アキル・ミッチェル）と森田雄次、菅野翔太の7名で、20日のA東京戦を戦う。

欠場する選手の一覧と欠場理由は以下の通り。

▼長崎ヴェルカのA東京戦欠場選手



松本健児リオン（足関節捻挫）



イヒョンジュン（コンディション調整）



星川堅信（怪我からのリハビリのため）



馬場雄大（コンディション調整）



スタンリー・ジョンソン（コンディション調整）



川真田紘也（足関節捻挫）



森川正明（左膝前十字靭帯損傷※インジュアリーリスト登録中）