◆第６回オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走の枠順が９月２０日、決まった。

武豊騎手が５戦ぶりに騎乗するガビーズシスター（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングタム）は大外の８枠１２番。ジョアン・モレイラ騎手とのコンビで交流重賞２勝のエートラックス（牡４歳、栗東・宮本博厩舎、父ニューイヤーズデイ）は７枠９番に決まった。

地方馬では、さきたま杯で２着と健闘したムエックス（牡７歳、船橋・張田京厩舎、父アジアエクスプレス）は１枠１番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ムエックス （船橋）牡７ 張田 昂 ５４

（２）ジゼル （船橋）牝６ 笹川 翼 ５２

（３）ティントレット （大井）牡４ 矢野 貴之 ５４

（４）オメガレインボー （浦和）牡９ 野畑 凌 ５４

（５）ハッピーマン （栗東）牡３ 坂井 瑠星 ５２

（６）ツーシャドー （浦和）牝６ 福原 杏 ５２

（７）ストライクオン （船橋）牡４ 本田 正重 ５４

（８）トーセンサンダー （浦和）牡６ 安藤 洋一 ５４

（９）エートラックス （栗東）牡４ ジョアン・モレイラ５７

（１０）サンライズフレイム（栗東）牡５ 菱田 裕二 ５４

（１１）アウストロ （浦和）牡５ 秋元 耕成 ５４

（１２）ガビーズシスター （美浦）牝４ 武 豊 ５３

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。