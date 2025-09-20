ガビーズシスター

◆第６回オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

　好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走の枠順が９月２０日、決まった。

　武豊騎手が５戦ぶりに騎乗するガビーズシスター（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングタム）は大外の８枠１２番。ジョアン・モレイラ騎手とのコンビで交流重賞２勝のエートラックス（牡４歳、栗東・宮本博厩舎、父ニューイヤーズデイ）は７枠９番に決まった。

　地方馬では、さきたま杯で２着と健闘したムエックス（牡７歳、船橋・張田京厩舎、父アジアエクスプレス）は１枠１番となった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。

　（１）ムエックス　　　　（船橋）牡７　張田　昂　　５４

　（２）ジゼル　　　　　　（船橋）牝６　笹川　翼　　５２

　（３）ティントレット　　（大井）牡４　矢野　貴之　５４

　（４）オメガレインボー　（浦和）牡９　野畑　凌　　５４

　（５）ハッピーマン　　　（栗東）牡３　坂井　瑠星　５２

　（６）ツーシャドー　　　（浦和）牝６　福原　杏　　５２

　（７）ストライクオン　　（船橋）牡４　本田　正重　５４

　（８）トーセンサンダー　（浦和）牡６　安藤　洋一　５４

　（９）エートラックス　　（栗東）牡４　ジョアン・モレイラ５７

（１０）サンライズフレイム（栗東）牡５　菱田　裕二　５４

（１１）アウストロ　　　　（浦和）牡５　秋元　耕成　５４

（１２）ガビーズシスター　（美浦）牝４　武　豊　　　５３

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。