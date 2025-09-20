デビューから無傷の２連勝を飾った良血馬にＳＮＳでは衝撃が走っている。２０日に行われた２歳オープンの野路菊Ｓ（阪神・芝１６００メートル＝６頭立て）で強い勝ちっぷりを見せたのは、単勝オッズ１・８倍の１番人気に支持されたアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。２着に３馬身半差をつける快勝で早くもクラシック有力候補に挙がっている。

少頭数の４番枠から少しもっさりとしたスタートで、序盤は先行した５頭から大きく離れる最後方を追走した。徐々に差を詰めて最後の直線は大外へ誘導。直線半ばで北村友一騎手の左ステッキに反応してからは一気に加速し、粘るスウィッチインラヴ（２番に気）をとらえるとほとんど追わずに後続を圧倒した。上がり３ハロンは最速３３秒３を繰り出し、１分３３秒５（良）の好時計で２勝目を手にした。

同馬の母シンハライトは２０１６年のオークス馬。デビューから３連勝でチューリップ賞を制し、桜花賞は２着に敗れたが、オークスで念願のＧ１タイトルをつかんだ。３歳秋初戦はローズＳを勝ったものの、レース後に左前浅屈腱炎が判明したため、現役を引退し、繁殖入りしていた。５番目の産駒となったアランカールは、７月５日の福島で４馬身差デビューを飾っていた。

ライバルを圧倒して２勝目を飾ったアランカールが召離肇譽鵐評絨未貌るほどＳＮＳでは盛り上がりを見せている。「これは思った以上だな」「こりゃ順調なら来春の主力級だわ」「最後の直線がエグすぎでございます」「めちゃ強い競馬やな」「脚が違いすぎる」「余裕でした！」「モノが違いましたね」「これかなり強いっすわ」「来年全部持ってくんやないか？」「化け物やんけ！」「強すぎワロタ」「あのスタートでこんな差付けて勝つのかよｗ」「スウィッチインラヴも後続離してるのに」「これ勝つならもう化け物やん」「異次元すぎだろ」「ものがちがったわ」などのコメントが上がっている。