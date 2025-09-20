板野友美、透けトップスで美ウエストのぞく「爽やかで素敵」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/20】タレントの板野友美が19日、自身のInstagramを更新。透け感のあるトップス姿で美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】板野友美、ほっそりウエスト披露
板野は「なんまいめ？」とファンに問いかけ、私服姿の写真を公開。白い透け感のあるショート丈のトップスに、デニムパンツを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストを披露している。
この投稿に、ファンからは「爽やかで素敵」「私服もおしゃれ」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
