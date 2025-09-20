武田玲奈、ベアトップで胸元開放「美しい」「スタイル神」の声
【モデルプレス＝2025/09/20】女優の武田玲奈が19日、自身のInstagramを更新。夏休みの思い出とともにベアトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】武田玲奈、胸元大胆披露
武田は「わたしの夏休み」と夏を振り返り。「さよなら夏」「今年は思う存分夏できた」と充実した夏を過ごしたことを明かしている。投稿された写真では、美しい海を背景にストライプ柄のセットアップを着用した姿を披露。ベアトップのトップスで、美しい胸元を大胆にのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「美しい」「スタイル神」「夏満喫できたようで何より」「絵になる」「海が似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
