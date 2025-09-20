イラストレーターの小熊猫 ころりさんの漫画がインスタグラムで2100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

都市伝説系の怖い動画を見ていた息子。母がお風呂に入るように声を掛けたのですが…という内容で、読者からは「母のことを何だと思っているんだ（笑）」「息子さん、そんなに魅惑のボディなのかな」などの声が上がっています。

息子の必死なお願いに思わず笑顔

小熊猫 ころりさんは、インスタグラムで作品を発表しています。小熊猫 ころりさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

小熊猫 ころりさん「成長して、母とお風呂に入ることを避けるようになった息子が、必死になっていた姿が面白かったからです」

Q.このとき、息子さんはどのような都市伝説の動画を見ていたのですか。

小熊猫 ころりさん「アニメやゲームに関する都市伝説動画を見ていました。例えば、『“ポケモン”のモンジャラは実は溺死した子どもだった』『“クレヨンしんちゃん”は、事故で家族を失ったみさえの妄想だった』など、怖い感じの動画でした」

Q.必死にお願いする息子さんを見て、どのように思いましたか。

小熊猫 ころりさん「自分を安売りしないでほしいと思いました」

Q.この後、息子さんのために洗面所にいてあげたのですか。

小熊猫 ころりさん「洗面所で洗濯物をたたみながら、息子がお風呂から上がるのを待っていました。感謝してもらえました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

小熊猫 ころりさん「『母親を何だと思っているんだ』と、笑っていただけるコメントが多かったです」