◇セ・リーグ 巨人―広島（2025年9月20日 東京D）

巨人の岡本和真内野手（29）が20日の広島戦（東京D）で今季2度目の2戦連発となる14号ソロ。チームに10試合ぶりの先制点をもたらした。

「4番・三塁」に入って先発出場。0―0で迎えた2回、先頭打者として入った第1打席で相手先発左腕・森が2ストライクから投じた3球目、外角スライダーを軽く払うように最後は左腕だけで左翼スタンドに叩き込んだ。

岡本は8月23日のDeNA戦（東京D）で相手先発右腕・石田裕から5回に左越え10号ソロ、7回にバックスクリーン左へ11号ソロと2打席連発。だが、これを最後に安打、長打は出てもなぜか代名詞の本塁打が出なくなった。

しかし、前日19日の広島戦（東京D）で2回に入った第1打席に相手先発右腕・大瀬良から左翼スタンドへ12号ソロ。自己最長ブランク22試合90打席ぶりとなる一発を放って1点差に迫ると、4回の第2打席では再び大瀬良から左中間スタンドへ2打席連発の13号ソロを放って同点とし、先発右腕・山崎の勝ち越し二塁打を呼び込んでいた。

巨人は9日の広島戦（東京D）から前日19日の広島戦（東京D）まで9試合連続で先制を許し、そのうち初回に先制されること実に8度。だが、この日は先発左腕・横川が初回、2回と無失点に抑えた。

巨人が先制点を挙げるのは7日の中日戦（バンテリンD）以来10試合ぶり。この時は初回に5番・岸田の適時二塁打で先制していた。

▼岡本 今日も打てて良かったです。次も打てるように頑張ります。