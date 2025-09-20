◇東京新大学野球秋季1部リーグ戦 創価大 1―0 東京国際大（2025年9月20日 龍ケ崎）

大学No.1打者として今秋ドラフトの目玉とされる創価大・立石正広内野手（4年）は7回2死三塁から代打で今季初出場し、三ゴロだった。チームはタイブレークとなった延長10回にサヨナラ勝利。グラウンドに戻ってきた主将の表情は明るかった。

「楽しかった。チャンスで回してくれたので、なんとかチームに貢献したいなと思っていた。結果にできなかったですけど、まず出場したっていう明るい結果がある。これからどんどん貢献したいなと思います」

3年時から「飛び級」で大学日本代表の4番を担った強打、内野はどこでも守れるユーティリティー性を備えるアマ球界No.1内野手。10月23日のドラフトでは1位競合指名が見込まれている逸材が決断を下した。既にプロ志望届を提出しており、プロ球団との面談が可能になった。春季リーグも視察していたメジャー球団からも面談希望の意向が伝えられたが、面談はNPB球団に限ることに決めた。金銭面では国内球団を上回ることが予想されるメジャー球団。それでも立石はプレー環境の面を重視した。

「そういう話はあったんですけど、今が凄く充実しているので断りました。米国での暮らしなどを現実的に考えたとき、まずは日本でプレーした方がいいと思いました」

次回のMLBドラフトで指名を受け、マイナーリーグでキャリアをスタートさせれば、まずは言語、文化の壁に立ち向かうことになる。それよりは日本でプレーヤーとしての技量アップに専念したいという考えだ。

今季は8月1日のオープン戦で二塁へスライディングした際に右足首じん帯を損傷した影響でこの日が復帰戦。「10打点ぐらい取れたらチームを勝ちに導ける。今までいっぱい練習してきた結果がやっと目に見え始めて、すごく野球をしていて楽しい。それがいい結果に繋がればいいかなって感じです」と巻き返しを誓っていた。（柳内 遼平）