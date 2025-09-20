「ドジャース６−３ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は第３打席で５２号逆転３ランを左翼ポール際へたたき込むなど４打数１安打、１本塁打、３打点でチームの３連勝に貢献した。

グラウンドインタビューでは「勝てたのがホッとしているのと、カーショーの記念すべきマウンドで勝って終われたのはよかった」と語った。

大谷は五回２死一、二塁の場面で追い込まれながらも外角高めの直球を逆方向へきれいにはじき返した。打球は左翼ポール際に着弾。カーショーの負けを消す逆転３ランにレジェンド左腕もベンチで大喜びだった。

「何とかバットに当ててフィールドに収めたい。打ち切れたのでよかった」と大谷。「打った瞬間にいくなと思った。自信持って打席に入れた」といい、カーショーの本拠地最終登板には「２年目ですけど、エンゼルスでやってる時から見てきた。勝ちで終われるように逆転の一打を打てたのはよかった」と語った。

ドジャースは１３年連続でプレーオフ進出が決定。「まずは最後までレギュラーシーズン、１試合、１試合を大事にしたい。（プレーオフ進出決定は）一つ大きいと思うので、明日切り替えて頑張りたい」と力を込めた。