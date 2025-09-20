±Ø¥Û¡¼¥à¤«¤éÅ¾Íî IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡ÀÐÀî¡¦Çò»³»Ô
9·î20Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤ÎIR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¡¦²Ã²ì³Þ´Ö±Ø¤Ç¡¤¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬Îó¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¡¢Çò»³»Ô³Þ´ÖÄ®¤Ë¤¢¤ëIR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¡¦²Ã²ì³Þ´Ö±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤é¿Í¤¬Å¾Íî¤·¡¢¶âÂôÊý¸þ¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î²÷Â®Îó¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÀÊÌ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î»àË´¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½80¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤ÏÂçÀ»»û±Ø¤È¾¾Ç¤±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢1»þ´ÖÈ¾Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢6ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤Û¤«¡¢9ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤ËºÇÂç¤Ç1»þ´Ö40Ê¬Í¾¤ê¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£