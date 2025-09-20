大谷翔平が“祝砲”届けた…史上初「50−50」記念日&引退のカーショーに捧ぐ　13年連続PS進出を引き寄せた52号逆転3ラン

大谷が自身の記念日と引退のカーショーに祝砲を届けた(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月19日、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−2と1点ビハインドで迎えた5回二死一、二塁の第3打席で左翼席へ52号逆転3ランを放った。チームは6−3で勝利し、13年連続のポストシーズン進出が決まった。

【動画】カーショーのレギュラーシーズン最終登板に花を添える、大谷の圧巻の52号アーチシーン

この一発で4−2と逆転に成功し、先発登板したクレイトン・カーショーの負けを消した。カーショーは前日18日に今季限りでの現役引退を発表し、この日、レギュラーシーズンでの本拠地最終登板だったが、5回途中2失点で降板していた。

大谷の一発は逆転方向へ、打球速度100.2マイル（約161キロ）、飛距離370フィート（約113メートル）、角度は30度で飛び込み、続く2番のムーキー・ベッツにも一発が飛び出し、2者連続本塁打で5−2とリードを広げた。