大谷翔平が“祝砲”届けた…史上初「50−50」記念日&引退のカーショーに捧ぐ 13年連続PS進出を引き寄せた52号逆転3ラン
大谷が自身の記念日と引退のカーショーに祝砲を届けた(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間9月19日、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−2と1点ビハインドで迎えた5回二死一、二塁の第3打席で左翼席へ52号逆転3ランを放った。チームは6−3で勝利し、13年連続のポストシーズン進出が決まった。
【動画】カーショーのレギュラーシーズン最終登板に花を添える、大谷の圧巻の52号アーチシーン
この一発で4−2と逆転に成功し、先発登板したクレイトン・カーショーの負けを消した。カーショーは前日18日に今季限りでの現役引退を発表し、この日、レギュラーシーズンでの本拠地最終登板だったが、5回途中2失点で降板していた。
大谷の一発は逆転方向へ、打球速度100.2マイル（約161キロ）、飛距離370フィート（約113メートル）、角度は30度で飛び込み、続く2番のムーキー・ベッツにも一発が飛び出し、2者連続本塁打で5−2とリードを広げた。
『MLB公式サイト』はXで「歴史的な『50-50』達成の記念日に、ショウヘイ・オオタニがファンに祝砲を届けた」と投稿。1年前の9月19日は、大谷が史上初の「50−50」を達成した日だった。そんな記念すべき日と、引退を決めたカーショーの本拠地最終登板が重なったが、大谷が見事に“祝砲”を放った。
