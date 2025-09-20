40ºÐ¥í¥Ê¥¦¥É¡¢25ºÐ¤Ç¥µ¥¦¥¸°ÜÀÒ¤ÎÆ±Î½¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ËÊ°ÅÜ¡ª¡Ö¶ò¤«¼Ô¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¶âËþ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£
40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ë¦¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
25ºÐ¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢19ºÐ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ¿ÀÆ¸¡£
¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤Ë1²¯2720Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó221²¯±ß¡Ë¤â¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÀ®Ä¹¤¬ÄäÂÚ¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¤â´°Á´Éü³è¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢20Âå¤Ë¤·¤ÆÃæÅì¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¼ºË¾¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥¦¥¸°ÜÀÒÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë°ÜÀÒ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡ØChuveirinho¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡Ö¥Ð¥«¼Ô¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¤Î5»î¹ç¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à4¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£