「中日３−０ヤクルト」（２０日、バンテリンドーム）

今季限りで現役を引退する中日・岡田俊哉投手が先発し、現役最後のマウンドに上がった。

ヤクルトは１番で村上宗隆内野手を起用する粋な計らい。初球ボール、２球目に外角１４１キロでストライク。３球目もスライダーでストライクを取った。追い込んでから１球ボールを挟み、最後はこん身の外角１４４キロ直球で見逃し三振を奪った。

登板後、マウンドで仲間とハイタッチ。ファンから大歓声を受け、頭を下げてベンチへ引き揚げた。ベンチでも首脳陣、仲間からハイタッチを交わすと、涙がこらえきれずタオルで拭った。

この日は中日の祖父江大輔投手と同日の引退セレモニー。試合前練習ではふたりの記念Ｔシャツを着たチームメートと一緒に記念撮影を行い、苦楽をともにした大野、柳らと笑みを浮かべた。

岡田は智弁和歌山から０９年度ドラフト１位で中日入り。１３年には６６試合、１５年から２年連続で５０試合以上登板するなど、中継ぎ左腕として活躍した。だが、２３年開幕前の練習試合で投球中にバランスを崩して右大腿骨骨折の大けが。懸命なリハビリで実戦登板できるまでに復活し、今季は１軍でも３試合に登板した。

この試合前まで通算３５３試合の登板で１９勝２４敗１９セーブ６２ホールド、防御率３・６１だった。

また八回からは同じく今季限りで現役を引退する祖父江大輔投手が登板。ヤクルトの中村悠平捕手に投じた３球目のスライダーを捉えられ、中前打を浴びた。ここで降板となり、井上監督とマウンドでハグをかわした。記念球をスタンドに投げ入れると、本拠地が大きくどよめいていた。

試合は完封リレーで引退する２人の花道を飾った。