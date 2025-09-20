タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子妊娠が36週に入り、臨月を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【中川翔子】「36w ついに臨月突入きたーーーー！！！！！」双子妊娠36週に到達を報告





中川さんは、「おはようございます 今日から双子36w ついに臨月突入きたーーーー！！！！！」と投稿。「長かったようで早かったような。しみじみ。。ここまで来たかぁ 本当にあと少しだ！」と喜びを綴っています。









中川さんはまた、眠れなかったために、早起きしたことにも触れ、「無事産まれたあとやりたいこと食べたいものたちを描いてみました」と投稿。妊婦生活の日常をユーモラスに描いた手描きイラストを添えて投稿しました。









イラストでは、大きなお腹を抱えた自分の姿に「ついにここまできたか... この毎日の胎動とも パンパンボディとも あとわずかでバイバイ... ちょっとさみしいな はたして やせらられるのだろーか」と複雑な心境を表現。着圧ソックスをはいた大きな似顔絵には「25キロくらいやせたいんですけど...！」とコメントし、出産後の体型への思いも吐露しています。

さらに、「おなか軽くなったら 思いっきりジャンプしてみたい」と、出産後にやりたいことも書き添えていました。

イラストには、「産後 おもいっきり 食べたいものたち」として、まぐろ中トロ、うなぎ、生ハム、チーズ、赤ワイン、生ガキ、レバー、スモークサーモン、レアステーキ、カマンベールチーズ、ユッケ、生肉さし、生たまごかけごはんなど、妊娠中は控えていた食べ物が多数描かれています。「おしゅし」とコメントし、お寿司を前に、よだれを垂らす自分の姿も描いています。「ガマンしてきたよー」という言葉からは、産後の食事への期待が伝わってきます。









中川さんはまた、「なんかせっかく人生になかなかない妊娠期間だったから思ってたことこういう絵日記メモ描きためてみようかと」と考えていることも明かしています。











そして中川さんは健康状態について、「双子たち張りも血圧も安定しています」と報告。「減塩食で手のむくみがおさまった！ありがたい！」と喜びを表現し、「今日も穏やかな一日を。。」と締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】