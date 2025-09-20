大阪・関西万博の来場者が手にする日傘を巡り、「頭などに当たって危ない」といった投稿がＳＮＳ上に相次いでいる。

厳しい残暑が続く中、混雑する会場ではトラブルも懸念されることから、日本国際博覧会協会（万博協会）は安全な利用を促している。

東西ゲートや人気パビリオン周辺など混雑する場所では、日傘を差した人たちが近接して行き交う。中には、日傘を片手にスマートフォンを操作しながら歩く人もいる。

Ｘ（旧ツイッター）では、来場者とみられる人から「日傘が目に刺さりそうになる」「日傘を差すのはいいけど、周りを見てほしい」などの声が複数投稿されている。

万博協会によると、今のところ、けがなどは確認されていない。ただ、東京都足立区の会社員男性（２７）は、他の人が差した日傘の骨が顔に当たりそうになったことが何度もあったという。「会場内はどこも日傘を差した人ばかり。自分が差す時は、他の人に当たらないよう少し高めに持つようにしている」と話した。

大阪管区気象台によると、今後１週間は大阪で最高気温が３０度以上となり、厳しい暑さが続く見通しだ。閉幕が１０月１３日に迫る中、来場者数は今月１３日に２１万８１３０人と１日あたりの最多を更新。今後の来場予約枠も埋まっている。万博協会は、日傘の利用について「思わぬ事故やけがにつながりかねない」などとして周囲への配慮を求めている。