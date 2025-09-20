アンテノール、ハロウィン限定商品を順次販売開始/焼き菓子を詰め合わせたギフトやおばけのレアチーズケーキなど

神戸生まれのパティスリー「アンテノール」は、ハロウィン限定のギフト商品を9月から順次販売している。10月からは、ハロウィン限定のケーキも販売する。

〈ハロウィン限定ギフト商品〉

チョコレートを挟んだラングドシャなど、クッキー3種を詰め合わせた「ハロウィン アソート」2品と、「レーズンサンド フィナンシェ アソート 3個入」をラインアップする。いずれも販売期間は、9月1日から10月31日まで。

◆「ハロウィン アソート(S)」税込864円

ラングドシャ･ショコラ×4個、ラングドシャ･シトロン×4個、ビスキュイ･オ･ショコラ×2個を詰め合わせた。

アンテノール「ハロウィン アソート(S)」

◆「ハロウィン アソート(M)」税込1,404円

ラングドシャ･ショコラ×4個、ラングドシャ･シトロン×4個、ビスキュイ･オ･ショコラ×8個を詰め合わせた。

アンテノール「ハロウィン アソート(M)」

◆「レーズンサンド フィナンシェ アソート 3個入」税込702円

フィナンシェ×2個、レーズンサンド×1個を詰め合わせた。

アンテノール「レーズンサンド フィナンシェ アソート 3個入」

〈ハロウィン限定のケーキも販売〉

◆「ハロウィン･レアチーズ」税込735円

販売期間:10月1日〜10月31日

北海道産クリームチーズを使ったレアチーズムースと甘酸っぱい苺のムースをぎゅうひで包み、可愛いおばけに仕立てた。

アンテノール「ハロウィン･レアチーズ」

◆「かぼちゃのモンブラン」税込756円

販売期間:10月1日〜10月31日

北海道産えびすかぼちゃの自然な甘みを生かしたクリームを、バターとアーモンドが香るチョコケーキに重ねた。

アンテノール「かぼちゃのモンブラン」

◆「ハロウィン･プティフール」税込2,916円

販売期間:10月15日〜10月31日

モンブラン、パンプキンシュー、ショコラ、小倉抹茶、ぶどうのレアチーズ、苺のムース、むらさき芋のモンブラン、フルーツババロワの8つの味わいを詰め合わせた。

アンテノール「ハロウィン･プティフール」