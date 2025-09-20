みちょぱ、アメスリタンクで美背中＆ウエスト披露「かっこよすぎる」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/20】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が19日、自身のInstagramを更新。美しい背中やウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】みちょぱ、引き締まった美背中披露
みちょぱは「1ヶ月前に久しぶりに江ノ島いったんだ」とつづり、江ノ島を訪れた際のプライベートショットを公開。アメリカンスリーブのトップスにパンツを合わせた私服姿で、美しい背中とウエストを披露している。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「見惚れる」「スタイル抜群」「憧れのスタイル」「後ろ姿も美人」「プライベート感に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
