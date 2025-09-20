◆米大リーグ ドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、１点を追う５回の３打席目に逆転で決勝の５２号３ランを放ってチームを勝利に導いた。ドジャースは１３年連続のポストシーズン進出が決まり、地区優勝へのマジックを「４」とした。

大谷は「勝ててほっとしています。打った瞬間いくなと思いました」と大谷。「（ドジャースでは）まだ２年目ですけど、エンゼルスでやってる時から対戦をふくめて見てきた」というカーショーの本拠公式戦最終登板を勝利に導き「その前の打席も良い捉え方をしていたので、自信をもって打席に入った。勝ちで終われるように、いいところで逆転の一打を打てたのはすごく大きかった」とレジェンドの花道を飾った一打を振り返った。

１、２打席目は中飛、中直に倒れた大谷。１点を追う５回２死一、三塁の３打席目はカウント２―２から、元サイ・ヤング賞左腕のレイの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を逆方向にはじき返すと、左翼ポール際へ５２号の逆転３ランが飛び込んでいった。レイにはこの打席まで１９打数４安打の打率２割１分１厘で本塁打、打点はなし。この日は１打席目から全１０球が直球だったが、１０球目にようやく捉えた。さらに勢いに乗ってもう一発を放って見せた。

大谷は、本塁打王を争うシュワバーの所属するフィリーズとの１５〜１７日（同１６〜１８日）の３連戦で、初戦にシュワバーに５３号を見せつけられたが、大谷も負けじと２、３戦目に５０、５１号と２戦連発。レギュラーシーズンも残り８試合となり、本塁打王争いも佳境となる中で、直近４試合で３本塁打と勢いに乗り、この日不発だった本塁打トップのシュワバーとは１本差となった。

前日１８日（同１９日）に今季限りで現役を引退することを発表したクレイトン・カーショー投手（３７）のレギュラーシーズン本拠地最終登板。ドジャース一筋１８年で通算２２２勝のカーショーの姿に大谷は８月には「登板日に集中しているところを見ると、この集中力を長い年月続けていくというのは大変なことだと思いますし、その中で素晴らしい成績を残すことは尊敬に値する。本当に毎日見ていて勉強になることばかり」と思いを口にしていた。エンゼルス時代には１１打数無安打と抑え込まれて、実力を知っているからこそ憧れていた存在。５回途中２失点で降板し、３打席目の５２号逆転３ランでレジェンド左腕の負けも消した。