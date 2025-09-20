秋冬の新作「小さくしたいブラ」登場♡無理なく着やせも揺れずにキープも叶う

「胸のボリュームを抑えて、もっとすっきり見せたい」。そんな女性たちの声に応えるべく、トリンプから2025年秋冬の新作「小さくしたいブラ」シリーズが誕生しました。9月3日（水）より全国の店舗と公式オンラインストアで発売。無理なく着やせを叶えるタイプと、揺れずにキープする安定感重視のタイプの2種類が登場し、ファッションに合わせて理想のシルエットを楽しめます。

小さくしたいブラ 無理なく着やせ

やわらかなカップ素材と高さを抑えた設計で、自然にバストのボリュームを分散。「小さくしたいブラ 無理なく着やせ」は、軽量なファイバーフィル素材を採用し、ナチュラルで心地よい着け心地を実現します。

ラナンキュラス柄プリント×刺繍が華やかなフェミニンデザインと、シンプルでアウターにひびきにくいデザインの2種類から選べるのも嬉しいポイント。無理なくすっきりと着やせを叶えたい方におすすめです。

小さくしたいブラ 揺れずにキープ

人気フィットが進化した「小さくしたいブラ 揺れずにキープ」は、“さらし”のような独自構造でボリュームを分散。バストをしっかり安定させ、動いても揺れにくいのが特徴です。

胸元にはシャープな印象のキキョウモチーフレースをあしらい、デザイン性も◎。背中の幅広パーツが段差を軽減し、L字ワイヤーで脇からバストをきれいに収めてくれるので、整ったシルエットをキープできます。

秋冬のスタイルをすっきりと、美しく♡

「小さくしたいブラ」は、見た目のすっきり感と快適さを両立したシリーズです。秋冬のファッションをよりスマートに楽しみたい女性にぴったり。

フェミニンなプリントやシャープなレースなど、デザインも豊富に揃っているので、自分らしい一着がきっと見つかります。トリンプの新作インナーで、秋冬の装いをもっと自由に美しく楽しんでみませんか？