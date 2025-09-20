◇プロ野球セ・リーグ 中日-ヤクルト(20日、バンテリンドーム)

中日は今季限りでの現役引退を表明した岡田俊哉投手が先発マウンドにあがりました。

球場へ詰めかけたファンが岡田投手の背番号11を掲げる中、マウンドに立った岡田投手。「1番・サード」で先発出場したヤクルト・村上宗隆選手をストレートとスライダーで追い込むと、最後は低めに144キロのストレートを投じ見逃し三振を奪いました。

村上選手との対戦を終えるとマウンドにナインが集まり、ベンチからは井上一樹監督が歩み寄ります。岡田投手は井上監督と抱き合った後にマウンドを降りると、ファンから起こった大きな岡田コールに対し深々と一礼しました。

ベンチに戻った岡田投手はチームメイトと次々と握手。そして山井大介投手コーチから声をかけられると、岡田投手はこらえきれず涙を浮かべます。そして、ベンチに座った岡田投手は何度も涙を拭いました。

岡田投手は2009年ドラフト1位で智弁和歌山高から中日に入団。中日一筋プロ16年で353試合に登板、19勝24敗62ホールド19セーブの記録を残しています。