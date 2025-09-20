¡ã¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤ò¸«¤¿¡ª¡äÉÔÎÑ¤Ë»ö·ï¡¢¸µ¥«¥ì¸µ¥«¥Î¤ÎÂçË½Áö¡£½¤Íå¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·ã¤·¤¤¸À¤¤Áè¤¤¤ä¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤Ë¼þ¤ê¤Ïº®Íð¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½¤Íå¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø½¤Íå¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡Ù
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤Î½¤Íå¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Åö»ö¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ³°¤È¿È¶á¤Ë¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¿È¶á¤Çµ¯¤¤¿¿ô¡¹¤Î¡È½¤Íå¾ì¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÎ¢Â¦¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶µ·±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´ûº§¼Ô¤È¤ÎÎø¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½¤Íå¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤Î²È¤Ë»ÒÏ¢¤ì¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½µËö¡£³Ú¤·¤¯ÈÕ¸æÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ²È¤Ë¤¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÉÔºß¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¬²¼¤Ë¹ß¤ê¤¿¤é¡¢³°¤«¤éÂçÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÇÇÁ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤¬Ë½¤ì¤Æ¶«¤ó¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤ËÄÏ¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù
½¤Íå¾ì¤Ï°ì»þº®Íð¤ò¶Ë¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾å³¬¤ØÈòÆñ¡£¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿Êý¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬·üÌ¿¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¼ýÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¿Ì¤¨¤ÆÀ¼¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡ØÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡ÖËÜºÊ¤µ¤ó¡×¤¬½±Íè¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÃ¶Æá¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤¿¡£Îé¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¶Ú¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¡¢¤Ê¤¼¤«ËÜºÊ¤µ¤ó¤¬Æ»Ï©¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù
¡ØÉã¿Æ¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤È¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶¸¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬²ÈÃæ¤Î²È¶ñ¤Ë°¦¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤²¥¤Ã¤ÆÈ¯¶¸¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù
Î¾¿Æ¤Î½¤Íå¾ì¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë½¤Íå¾ì¤¬Ë¬¤ì¤¿Îã¤â¡£¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤¬ÃËÀ¤ò¤¤¤¤Ê¤ê²¥¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤âÉÔÎÑ¸½¾ì¤ËÆÍ·â¤·¤¿±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¡ØÎ¥º§¤Í¡©¡¡2¿Í¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê½¤Íå¾ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Î½¤Íå¾ì¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÍÍ»Ò¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³¹Ãæ¤Ç¤Î½¤Íå¾ì¡£»ö·ïÀ£Á°¤ÎÂÎ¸³
¹â¹»¤Ø¤ÎÄÌ³ØÃæ¤Ë¡¢¡ÖÁ°Êý¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤í¤òÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡£¤¹¤°¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤ë¤È¤¿¤À¤¿¤À¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ØÍ§¤À¤Á¤Î²È¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥ì¤¬ÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤Ê¤é»à¤Ì¤È¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌÊó¤µ¤ì¤ÆÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ù
¡ØÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢Åö»ö¤Î¾å»Ê¤ÈËÜ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤¬¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Ù
Ìë¤Î»öÌ³½ê¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉáÃÊ¡¢ÍýÀÅª¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÃæÇ¯ÃËÀÆó¿Í¡£¤³¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¡¢Âà¼Ò¤·¤¿¸å¤ÇÆÝµ¤¤Ë²ñ¼Ò¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸µ¥«¥ì¸µ¥«¥Î¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÂçË½Áö
¸µ¥«¥ì¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤Î½¤Íå¾ì¤ÎÏÃ¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÈà»á¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥Ï¥í¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¡£Èà»á¤¬¹²¤Æ¤ÆÍè¤Æ¡¢¤½¤Î½÷¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µ¥«¥Î¤é¤·¤¤¤¬¡¢µã¤¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¶âÊ§¤¨¤È¤«¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä·¤¤ÇÈà»á¤ò²¥¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù
¤³¤Á¤é¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ÆÈà»á¤ËÎä¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÊÌ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¸µ¥«¥Î¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤¤´é¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡ÖÀÎ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤òÅÝ¤µ¤ì¡¢ÀÚÊ¢¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£º£¤ÏÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜ²°¤ä±Ø¤Ç¤âµ¯¤³¤ë½¤Íå¾ì
ÉáÄÌ¤ËÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤ÏË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËËÉ±Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷¤Î»Ò¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤È½÷¤Î»Ò¤¬ÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¸ÅËÜ²°¤Ç¡¢Èà»á¤¬Èà½÷¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤Á¤ã¤È¥ä¥Ã¤Æ²ò»¶¤·¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥ó¥¿¤¬ßÚÎö¡£Èà½÷¤Ï1¿Í¤ÇÎ©¤Áµî¤ê¡¢Èà»á¤¬¹²¤Æ¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù
Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¾×·â¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ê¡×¤È¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤Þ¤µ¤Ë¸ý¤ÏºÒ¤¤¤Î¸µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡Ö¸ýÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤ËÈà»á¤¬¸å¤í¤«¤éÈô¤Ó½³¤ê¡£¥Ð¥¿¥Ã¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¹¥¿Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤Î»öÎã¤â¡£³¹Ãæ¤Ç¤¦¤«¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÍÑ»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÁÇÁá¤¯Î©¤Áµî¤ë¡£¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½¤Íå¾ì¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë
¿Í¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡©¡×¤È»×¤¨¤Æ¤â¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÆ®¤¤¡£½¤Íå¾ì¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤È¤¡¢¿Í¤Ï¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤½Ï¤µ¤ÈÀµÄ¾¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï³ê·Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤ÇÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤âËü¤¬°ì´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤È°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ºÇÍ¥Àè¡£¶²¤í¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÆ¨¤²½Ð¤¹¤³¤È¡£ËÉ±Ò½Ñ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£