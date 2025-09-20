Ä¶¤ÉÇÉ¼ê¥³¡¼¥Ç¤Ç½ÂÃ«¹ßÎ×¡ª¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Á¥é¥ê¡¢2»ù¤ÎÊì39ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¦Âç¡Ö¼«Í³¤ÊÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¶ÌÜÎ©¤Á¤½¡¼¡×
¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß»Ñ¤¬¡Ä
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç39ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ÉÇÉ¼ê¥³¡¼¥Ç¤ÇÎý¤êÊâ¤¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤Ã¤Ã¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤ËÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤â¤¦³ØÀ¸»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Ä¹¤¤¶âÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¿¥È¥¥¡¼¤òÇÁ¤«¤»¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ó¤ëÍ¥(Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì)¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤â»Ò°é¤Æ¤â¤µ¤ì¤Æ¤ÆÂº·É¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Æ¤â¼«Í³¤ÊÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¢¤Ó¤ë¤Ï2001Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!(TBS)¤ä¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£14Ç¯¤Ë³ÊÆ®²È¡¦ºÍ²ìµªº¸±ÒÌç¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬19Ç¯¤ËÎ¥º§¡£22Ç¯¤ËÌ¤º§¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£