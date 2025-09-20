米シニアはベブルビーチでの戦い 藤田寛之は32位発進
＜ピュア・インシュランス選手権 初日◇19日◇カリフォルニア州◇ペブルビーチGL（6828ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7000ヤード・パー72）＞今週のPGAチャンピオンズツアー（米国シニア）はプロアマ形式で行われている。第1ラウンドと第2ラウンドはプロ1人にジュニア1人、アマチュア2人が同組で、ペブルビーチGL（PB）とスパイグラスヒルGC（SH）を各日プレー。第2ラウンド終了時点で50位タイまでがペブルビーチでの最終ラウンドに進出する。
〈写真〉えっ！ 藤田寛之がレディースクラブを投入？
第1ラウンドが終了。藤田寛之はSHを4バーディ・3ボギーの「71」でプレーし、1アンダー・32位タイで滑り出した。ともにPBを6アンダーでプレーしたマイク・ウィアー（カナダ）とキャメロン・パーシー（オーストラリア）が首位。5アンダー・3位にはビジェイ・シン（フィジー）、今季1勝のスティーブン・アルカー（ニュージーランド）ら6人が並んだ。昨年覇者のポール・ブロードハースト（イングランド）は1アンダー発進とした。賞金総額は240万ドル（約3億5500万円）、優勝者には36万ドル（約5300万円）が贈られる。
