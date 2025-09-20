¡ãÃæ´ÖÂ®Êó¡äµÈËÜ¤³¤³¤Í¡¢·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬¼ó°Ì¡¡¥ë¡¼¥¡¼¹ÓÌÚÍ¥Æà¤é1º¹ÄÉÁö
¡ã½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¡þ20Æü¡þ¿·Æî°¦ÃÎ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ÈþÉÍ¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ6600¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¸áÁ°7»þ5Ê¬¤Î¶¥µ»³«»ÏÄ¾¸å¡¢¹ß±«¤Ë¤è¤ê2ÅÙ¤Î°ì»þÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤Î25ºÐ¡¦µÈËÜ¤³¤³¤Í¡¢º£µ¨½éV¤òÁÀ¤¦·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚLIVE¡Û²ÏËÜ·ë¤Ï¤¤ç¤¦¤â¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö
1ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡£2ÂÇº¹5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ïº£µ¨3¾¡¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢¾®Âì¿å²»¡¢¿¹°æ¤¢¤ä¤á¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÏËÜ·ë¡¢¿ûÉö²Ú¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼¿´¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¤Ç¸åÈ¾¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¾Þ¶â½÷²¦¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤Ï13¥Û¡¼¥ë¾Ã²½»þÅÀ¤Ç3¤Ä¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦56°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
