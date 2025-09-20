◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）

引退を発表したカーショー投手の本拠地ラスト登板で大谷翔平選手がホームランを放ちドジャースが勝利しました。

カーショー投手は初回、先頭にホームランを浴び、先制点を献上。2回にロハス選手のホームランで同点としますが、直後の3回にも失点し1-2となります。

5回は先頭を見逃し三振にとるとロバーツ監督から交代を告げられ降板。試合はカーショー投手のために一時中断となり、大歓声のファンに見送られ仲間とハグしマウンドを降りました。

そしてその裏、1点を追うドジャースは2アウト1、2塁を作るとこの日3打席目の大谷翔平選手が高めのストレートをはじき返し打球はレフトスタンドへ。大谷選手の今季通算52号となる3ランでドジャースは一気に逆転しました。さらに続くムーキー・ベッツ選手もセンターへソロを放ち1点を追加。2者連続ホームランでリードを3点差に広げると、6回にもアンディ・パヘス選手のタイムリーで1点を追加しました。

7回に1点を失いますがリードを守ったドジャースが3連勝でポストシーズン進出を決めました。

大谷選手はこの日4打数1安打1本塁打3打点の活躍。ホームランは52本となりリーグトップのシュワバー選手に1本差としました。