¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Î²ñ¸«¤ò¼õ¤±¡¢¸õÊä¼Ô5¿Í¤ÎÀ¯ºö¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅÚÍËÆü¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿ÂÇ¤ÁÅÐ¾ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À²ñ¸«¤Ç¾®Àô»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÌîÅÞ¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¿µ½ÅÅúÊÛ¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢µîÇ¯¤Î¸øÌó¤ÇÁÊ¤¨¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎË¡°ÆÄó½Ð¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢»ö¼Â¾åÅ±²ó¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢19Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤â²º·ò¡¢ÃæÆ»ÊÝ¼é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÏ©Àþ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯É½ÌÀ¤·¤¿ÌÐÌÚ»á¤ä¾®ÎÓ»á¡¢ÎÓ»á¤â¤½¤ì¤¾¤ìÉ¼¸Ç¤á¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹â»Ô»á¤È¡¢²ÏÌî»á¤éµîÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµÄ°÷¤«¤é¤â±þ±ç¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾®Àô»á¤Î2¿Í¤¬Í¥Àª¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤¤¤º¤ì¤â¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Ê¤¯¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»Ù»ý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¡¢¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤¹ÀïÎ¬¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë