ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¡¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÐºÒ¤ò¼Õºá¡Ö²Ð»ö¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Âç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê£¸£³¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££±£¹Æü¤Ëµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£±£¹Æü¸á¸å£±»þ¤´¤í¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤¬½»¤àÅìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î£µ³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£²Ð¸µ¤ÏÎÓ²ÈÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ú¡¼¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê»äÃ£¤Ï²Ð»ö¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Âç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¡Æ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¾ÃËÉ½ð¡¡·Ù»ëÄ£¡¡ÉÂ±¡´Ø·¸³Æ°Ì¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¡¡¿¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£¡ÖËô¡¡Âô»³¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£