¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬£²£°Æü¤Ë£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£
¡¡ÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àô»á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Ê¤¤¡£Ïª½Ð¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡££Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¾®Àô¿Ø±Ä¤¬¿¿·õ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤À¤Ã¤Æ¹ð¼¨¤«¤éÅêÉ¼¤Þ¤Ç£±£²Æü¤Ç¡¢ÅÞµ¬Ìó¤ÎºÇÃ»¤Ê¤Î¡£ÅÞ¼çºÅ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ïª½Ð¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¤«¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
