Åìµþ¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¤â¡¡¿Íµ¤¤Îñ»ÒÅ¹¤¬¥µ¥«¥¨¥Ò¥í¥Ð¥¹¤Ë½¸·ë¡¡Ì¾¸Å²°
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤Å¹¤Îñ»Ò¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬20Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤Î¥µ¥«¥¨¥Ò¥í¥Ð¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ä¿À¸Í¤Ê¤É¤Îñ»Ò¤Î¿Íµ¤Å¹8Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦³÷ÅÄ¤ÇÏ¢Æü1»þ´ÖÊÂ¤Ö¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¤ÎÅ¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞñ»ÒÅ¹¤Î¡Ö¿À¸ÍÌ£Á¹¤À¤ìñ»Ò¡×¤Ï¡¢¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÆÚÆù¤Ë¿À¸ÍÌ£Á¹¤ò¤«¤±¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
