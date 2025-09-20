¤«¤ï¤¤¤µ»Í°Å¹ï...²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ß¹âµÜ¤Þ¤ê¡ßÃæÅÄ²ÖÆà¡ßÅì¾ë¤ê¤ª¡ÖÈþ½÷¿ý»Î¡×ÌòËþµé4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÁ´°÷²Ä°¦¤¤¡×
¡ÖÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2025Ç¯9·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëã¿ý¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦M¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥×¥í¿ý»Î¤¿¤Á¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËã¿ýÂÇ¤Ä¤¾¡ª¡×
M¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26 ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢M¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¤µ¤ó¡ÊBEAST X¡Ë¡¢¹âµÜ¤Þ¤ê¤µ¤ó¡ÊKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡Ë¡¢Åì¾ë¤ê¤ª¤µ¤ó¡ÊBEAST X¡Ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËã¿ýÂÇ¤Ä¤¾¡ª¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õÃÏ¤ËÇò¤Ç¡Ö¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢M¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´°÷²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤M¥ê¡¼¥°¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£