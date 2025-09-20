¡Ú°¦¸¤Àê¤¤¡Û¾ðÇ®Åª¤Ç¿ÆÀÚ¡ª¡Ö¹õ¤Ò¤ç¤¦¸¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯°é¤Æ¤ë¥³¥Ä¡Ú¤ï¤ó¤ï¤ó¥¥ã¥é¥Ê¥Ó¡Û
¹õ¤Ò¤ç¤¦¸¤¡ÊÊ¬Îà¡§Ìþ¤·¸¤¡Ë
¡Ú5¡ÛÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¹õ¤Ò¤ç¤¦¸¤¿ÆÀÚ¤ÇÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
Â¾¤Î¸¤¤ä¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï½¾½ç¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê°ìÌÌ¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¼þ°Ï¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¾å¼ê¤Ë¥êー¥É¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¸¤¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦ÕÈ¤â¤¢¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú44¡Û¾ðÇ®Åª¤Ê¹õ¤Ò¤ç¤¦¸¤¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
¾¡µ¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤¤¤Ä¤â»ô¤¤¼ç¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤»¤º¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ëÆÃµ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»ô¤¤¼ç¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¸¤é¤ì¤ë¤È¥¹¥Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ä¤±¤â¡¢¾å¼ê¤Ë¤ª¤À¤Æ¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥á¤Ê¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¦¥§¥¢¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤ò²¿Ãå¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¦´á¸¤¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú50¡ÛÍî¤Á¹þ¤ß¤Î·ã¤·¤¤¹õ¤Ò¤ç¤¦¸¤¼¸¤é¤ì¤ë¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Á¡ºÙ¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
»ô¤¤¼ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì½Ö¤Ç»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÌþ¤·¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤â¤Ä¤¤´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼¸¤ë¡×¤ä¡ÖÌµ»ë¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¸¤¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼ä¤·¤µ¤«¤éÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤â¿Í¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´°àú¤Ê»ô¤¤¼ç¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú53¡Û´¶¾ðË¤«¤Ê¹õ¤Ò¤ç¤¦¸¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë½ã¿¿¤Ê°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
Í·¤Ö¤³¤È¤ä¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£Í·¤Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢¿Í¤Èµº¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿©»ö¤Ï°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Îµ¤¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìþ¤·¸¤¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Ë¤â½¾½ç¤Ç¡¢¶µ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¤Ë»É·ã¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸¤¤â¿Í¤â¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤Î¡ÖÆ°Êª¥¥ã¥é¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤ï¤ó¤ï¤ó¥¥ã¥é¥Ê¥Ó¤Ï¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤é³ä¤ê½Ð¤·¤¿12¤ÎÆ°Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¡¢°¦¸¤¤Î¸ÄÀ¤ä¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¡¦¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¡¢²¼¤Î¡Ö´¹»»É½¡×¤Ç¡¢°¦¸¤¤ÎÆ°Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤é¡¢²¼µ¤Î¼ê½ç¤Ç´ÊÃ±¤ËÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö8¡×¤¬°¦¸¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î60Ê¬Îà¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÀ¸³¶ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ç¤Ï23»þ°Ê¹ß¤ÏÍâÆü¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬23»þ°Ê¹ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍâÆü¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢MOON¡¦EARTH¡¦SUN¤Î3Ê¬Îà¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤³¤ÎÉ½¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
