¸µ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥­¿¦¿ÍÄ¾ÅÁ¡ª¿Ê²½·ÏÆù´¬¤­¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¡×

¡Ú¸µ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¿¦¿Í¤Î³Ê¾å¤²¥ì¥·¥Ô vol.1¡ÛÂ¿¿ô¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥ì¥·¥Ôºî¼Ô¡¦¤·¤ë¤Ó¡¼1978¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø¸µ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¿¦¿Í¤ÎÆÃÇäÆù¤Ç³Ê¾å¤²¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤´ÈÓ¤Î¿Ê¤à¤ª¤«¤º¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÚÆù¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¡×
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¤·¤ë¤Ó¡¼1978¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¡×¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ¾Á°¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤¬490·ï°Ê¾å¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ÎÆù´¬¤
ºàÎÁ¤Ï¶Ì¤Í¤®¤ÈÆÚ¥Ð¥é¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤À¤±¡ª¶Ì¤Í¤®¤Ï1cm°Ì¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢2½Å¤Î¥ê¥ó¥°¾õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¤Ã¤¿ÆâÂ¦¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥½¡¼¥¹¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ËÆÚ¥Ð¥é¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´¬¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÚÆù¤ÎÆâÂ¦¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤ë¤È¤è¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÏÁ´¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤·¤¿¤é¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¤¬È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤À¤±¼ÑÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ã¥¥·¥ã¥»õ±þ¤¨¤¢¤ë¶Ì¤Í¤®¤ÈÆÚÆù¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡ª¥½¡¼¥¹¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¿·ÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤´ÈÓ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ø¸µ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¿¦¿Í¤ÎÆÃÇäÆù¤Ç³Ê¾å¤²¥ì¥·¥Ô¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï4Ëü9Àé¿Í¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤Ä¤¯¤ì¤ÝÁí¿ô¤Ï11Ëü4000·ïÄ¶¡ªÂç¿Íµ¤¤Î¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦¤·¤ë¤Ó¡¼1978¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤¬È¯Çä¡ª¸µ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¿¦¿Í¤Î¥³¥Ä¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆù¤ª¤«¤º¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥ì¥·¥ÔËþºÜ¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£
