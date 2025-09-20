【集中力がつくおうち遊び】子ども達も大興奮！ぽーんと飛び出す「紙コップロケット」の作り方
雨の日や、外出する気力がないとき、子どもと家で遊んであげたいけど、ネタがない…。大がかりな準備やお金をかけずに、子どもが喜んだり、集中して遊んでくれる遊びをみつけるのって、案外難しいですよね。
自身も二児の母である元幼稚園教諭のななさんが、「おうち遊び」のアイデアを紹介。身近にある材料で手軽にできるうえ、遊んでいるうちに子どもの集中力がついたり、運動になったりと、「知育」の要素も入っています。
※本記事はなな著の書籍『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える３歳からの「おうち遊び」』から一部抜粋・編集しました。
■【3歳〜】ポーンと飛び出すロケットに大興奮！「紙コップロケット」
ロケットの模様を好きなように考えることで創造力が養われます。
作る過程で手先を使うことで、手指の器用さも育まれます。
育つ力
・創造力
・手指の器用さ
・遊び方のコツ
好きな模様のロケットを作ってみよう。親子や兄弟姉妹で、どちらが高く飛ばせるか勝負するのも楽しいよ。
【使うもの】
•紙コップ…2個
•輪ゴム…2本
•おりがみ
•ハサミ
•のり
•ペン
•シール ※なくても可
【作り方】
（1）おりがみにロケットの羽根を描いて切り取り、1個の紙コップに貼る。おりがみやペン、シールなどで紙コップに好きな模様を描く
（2）紙コップの口の方に、4カ所切り込みを入れる
（3）輪ゴム2本を8の字になるように結ぶ。紙コップの切り込み部分に、結んだ輪ゴムを引っかける
（4）発射台となる（何もしていない）紙コップに、（3）のロケットをかぶせる。下向きに押して手をはなす
check!
・小さなパーツやビー玉など喉に詰まりやすい大きさの部品も使用しています。作っているときや遊んでいるときは誤飲等にご注意ください。
・手作りおもちゃは、遊ぶ中でパーツが取れたり、壊れてしまったりして危険な状態になることがあります。遊ぶ前には劣化していないかよく確認しましょう。
・キリで穴を開けたり、カッターを使う作業の際は、下にカッターマットなどを敷いて、家具を傷つけないように気を付けましょう。
・お子さんが作れるものは、できるだけ自分でやらせてみてください。ただし、作業中は目をはなさず、安全にご注意ください。
著＝なな／『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える3歳からの「おうち遊び」』