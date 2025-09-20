ÂçÃ«æÆÊ¿ Á´ÂÇÀÊ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Éé¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯µ¤Ç÷¤Î52¹æ¡ª°úÂà¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÊû¤²¤ë¹ë²÷µÕÅ¾ÃÆ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÇ®¤¤ÊúÍÊ ¥É·³µÕÅ¾¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡È4¡É
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡¼3¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£1ÂÐ2¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿5²ó¤Ë52¹æ¤ÎµÕÅ¾¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏ¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿C.¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê37¡Ë¤Ï5²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ï5ÆüÁ°¤Î15Æü¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤¿2021Ç¯¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Îº¸ÏÓ¡¦R.¥ì¥¤¡Ê33¡Ë¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï17ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ9»°¿¶¤È¶ì¼ê¤ÊÁê¼ê¡¢15Æü¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿C.¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê37¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡¢Á°Æü²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«¤ò»Ï¤á¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀËÜµòÃÏ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥È¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤¿¤À1¿Í¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÅêµåÎý½¬¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
1²ó¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢1ÈÖ¡¦E.¥é¥â¥¹¡Ê26¡Ë¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø18¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£Á´ÎÏ¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬5ÈÖ¡¦W.¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¡Ê34¡Ë¤ò¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1²ó¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢2µåÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢3µåÌÜ¤âÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢ÂçÃ«¤ÏÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
2²ó¤Ë¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëD.¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê24¡Ë¤òÎÙ¤ËºÂ¤é¤»¤Æ²ñÏÃ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ã¼ê¤ò¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢6ÈÖ¡¦M.¥í¥Ï¥¹¡Ê36¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø7¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡¢ÂÇ·â¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Åê¼ê¿Ø¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òµß¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢3²ó¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï1»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢5ÈÖ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ØÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢1µåÌÜ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Éé¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý0¤«¤éÂçÃ«¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡¢Âª¤¨¤¿¤¬Åö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ5²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î3ÈÖ¡¦R.¥Ç¥Ð¡¼¥¹¡Ê28¡Ë¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¹ßÈÄ¡¢ËÜµòÃÏ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç´¿À¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤¤¤ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç1¿Í1¿Í¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥Ï¥°¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢ÂçÃ«¤â¾Ð´é¤Ç¤Ï¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¹ßÈÄ¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Éé¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8µå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¥ì¥¤¤Ï1µåÌÜ¤âÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕÊý¸þ¤Ø¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤òµß¤¦2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î52¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¡£ÂçÃ«¤Î°ì·â¤ÎÍ¾±¤¤ÎÃæ¡¢2ÈÖ¡¦M.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤âº¸Ãæ´Ö¤Ø20¹æ¥½¥í¡¢ÂçÃ«¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î2¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤Ç´°Á´¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎËÜµòÃÏ¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡¢2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¼Ú¶â39¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÉé¤±¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï4¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
ÆÁÅç,
Ï·¸å,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼,
Êè,
Ë¡Í×,
¥À¥¤¥¹,
ÀÅ²¬