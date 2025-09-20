¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«¡¡ºîÃæ¤ÎÉñÂæ¡¦¥¦¥£ー¥ó¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤è¤ê¡¢»³ÅÄÍµµ®¤È°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤¬Ìä¤¤Ä¾¤¹¡È»ö¼Â¤ÎÆÃÄê¡É¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¤Î¾ò·ï¤È¤Ï
¡¡¤«¤²¤Ï¤é»ËÈÁ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÙÔÂ¤ Ì¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù¡¢¡Ø¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡Ù¡ÊDMM TV¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë´ØÏÂÎ¼¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤Ø¤Î°¦¤¬½Å¤¹¤®¤ëÃé¼Â¤Ê¤ëÈë½ñ¡¦¥·¥ó¥É¥éー¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥É¥éー¤«¤éÇ®Îõ¤Ë·É°¦¤µ¤ì¤ë¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÌò¤ò¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢¾®ß·À¬±Ù¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢±óÆ£·û°ì¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÄ¹Ç¯¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿»³ÅÄ¤Î¼ç±é±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç½Ð±é¤ò²÷Âú¤·¤¿¤È¤¤¤¦°æ¥Î¸¶¤Ï¡¢¡ÖÍí¤ß¤Î¥·ー¥ó¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤â¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Í¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¥Î¸¶¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤Î°¦Äï»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥êー¥¹¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤«¤éÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Íñ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥É¥éー¤¬¡¢¥êー¥¹¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óÀèÀ¸¤«¤é¤Î°¦¤µ¤ì¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É¤ËÂ´ÅÝ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡£
¡¡°æ¥Î¸¶¤¬¡Ö¡Ê¥êー¥¹¤Ï¡ËÅ·Á³¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥É¥éー¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤¹¤À¤±¡£Å·Á³¤ÇÏÃ¤¹¤Û¤¦¤¬¿´¤¬ÄË¤à¤È¡¢»³¤Á¤ã¤ó¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÈäÏª¤¹¤ë¥êー¥¹¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ùÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤Î»à¸å¡¢¾¡¼ê¤Ë¡È¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤Î¿ÆÍ§¡É¤Èµ¤·¤¿Ì¾»É¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ë²ø¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥É¥éー¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿¿¤Ë¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¥êー¥¹¤Ë´°Á´ÇÔËÌ¤¹¤ë¥·¥ó¥É¥éー¡£»³ÅÄ¤È°æ¥Î¸¶¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¿¿µÕ¤Î±éµ»¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤Ãý¤ê¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°æ¥Î¸¶¤¬¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï°ì½Ö¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ÔÀî¼ÓÜ¿±é¤¸¤ë°¦ºÊ¡¦¥Ï¥ê¥¨¥Ã¥È¤È2¿Í¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¾ÓÁü²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾þ¤é¤ì¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ê¥¢½¼¡É¤Ê¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¥êー¥¹¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤À¤±¤ËÊû¤²¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¥·¥ó¥É¥éー¤È¤ÎÂÐÈæ¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£ー¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJapannualÆüËÜ±Ç²èº×¤Ç¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤¬·èÄê¡£¾å±Ç¤Ï10·î5Æü¤òÍ½Äê¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆüËÜ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤¬¡¢¸½ÃÏ¥¦¥£ー¥ó¤Î´ÑµÒ¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë