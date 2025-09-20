ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地ドジャースタジアムでのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。5回の第3打席に今季52号3ランを放った。

MLB公式Xは「ショウヘイは9月19日に本塁打を打つのが大好き」と添えて、ベース1周動画を投稿。昨季「50本塁打、50盗塁」を達成した記念日に再びアーチをかけた二刀流に賛辞を贈った。

■同僚カーショーを援護する逆転3ラン

ドジャース1点ビハインドの5回裏。2死一、二塁で打席に入った大谷は、相手先発のサイ・ヤング賞左腕ロビー・レイ投手の5球目外角フォーシームを鮮やか捉えると、角度30度、速度100.2マイル（約161.2キロ）で逆方向へ舞い上がった打球は、満員の地元左翼スタンドへと吸い込まれた。

飛距離370フィート（約112.7メートル）の一打は、リードを奪い返す逆転の52号3ランに。この日は、メジャー通算222勝クレイトン・カーショー投手の現役本拠地最終登板。劣勢の展開から放った一発は、レジェンド左腕の黒星もかき消した。

また、昨季の9月19日（同20日）は、大谷がメジャー史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した記念日。MLB公式Xは「歴史的な『50-50』の日にファンへ祝福の花火をプレゼントした」と速報。鮮やかなバット投げからベースを1周するファン必見の“胸アツ”動画も投稿した。

