¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊç½¸¡ª
¡¡19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥àÁ´20»î¹ç¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ë¤Ä¤ºÇÂç10Ì¾¤¬Êç½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑµÒ¤Î½Ð·Þ¤¨¤ä¸«Á÷¤ê¡¢±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖWDÌ¾¸Å²°¤Î³èÆ°¤Ë¶¦´¶¡¢»¿Æ±¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤¬³èÆ°¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±þÊç¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:30¤«¤é¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£