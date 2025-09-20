´äÅÄÌÀ»Ò»á¡¢À¯³¦¿Ê½Ð¤òÈÝÄê¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤è¡Á¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡× ½é¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÁíºÛÁª¤ò¡È¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÊ¬ÀÏ¡É
¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥ÈA¤Ç½é¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ø´äÅÄÌÀ»Ò¤Î¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ñ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤é»ö·ï¡¦À¯¼£¼èºà¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
´äÅÄÌÀ»Ò»á
¡û¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬´°Çä
¡Ö¢ö¥¤¥ï¥¿ ¥¤¥ï¥¿ ¥¢¥¥³ ¥¢¥¥³ ¥¤¥ï¥¿¡Á¡Á¥ï¥¿¥ï¥¿¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿´äÅÄ»á¡£´ÑÍ÷µÒ¤Ë¡Ö¤â¤¦´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¤ª²Ö¤âÄº¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶ìÏ«¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤¢¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¥µ¥Ö¥«¥ëÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥ÈA¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤ÎÁªÄê¤â´Þ¤á¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡£¡È¤³¤ó¤Ê¥ÉÁÇ¿Í¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤ó¤Æ100Ç¯Áá¤¤¤ï!¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¾ì½ê¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î²»³Ú¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢´äÅÄ»á¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤âÀ½ºî¡£¡Ö¥¢¥¯¥¹¥¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¼«ÂÎ¡¢ºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡×¤È¸¬¤½¤ó¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿20¸Ä¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë´°Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¡û¼«Ì±ÅÞ¤Ë·Ù¾â¡ÖÀ¯¼£¤Î´ôÏ©¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
Âè°ìÉô¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¼Ç¤¤«¤éº£¤Þ¤µ¤ËÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÏÃÂê¤ò¡¢°ì¿Í¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç40Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¡£Î©¸õÊä¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªµóÀï¤ÎÀïÎ¬¡¢»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷¤ÎÀªÎÏ¿Þ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤ò¸µ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¸½¾õ¤Î¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤ä¡¢º£¸å¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÆ°¤¤òÍ½Â¬¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¤â¾¡Íø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¸õÊä¼Ô¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó(Í¸¢¼Ô)¤ÎÀ¼¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¼çÄ¥¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤¬·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤¿2012Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ò´´»öÄ¹¤Ë¤·¤ÆÆóËç´ÇÈÄ¤ÇÁªµó¤òÀï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¥Ý¥¹¥ÈÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯¸¢¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄêÀÐ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡ÖÅÞ¤¬¹ñÌ±¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÁíºÛÁª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¡£À¯¼£¤Î´ôÏ©¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
À¯¼£¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿´äÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÐÇÏ¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬(µÄ°÷¤Ë)¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¤è¡Á¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¹¥¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼êÂÞ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¼ê¤òµó¤²¤Æ¡¢Áªµó¥«¡¼¤Î¾å¤Ç¡È´äÅÄÌÀ»Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹! ´äÅÄÌÀ»Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡É¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£½ë¤¤ÃæÁö¤Ã¤¿¤é»ä¡¢ÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£²È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ö·ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢À¯¼£²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡û¤´µ¡·ù¤ÊÀ©Éþ¥È¡¼¥¯¤òÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤¬À©»ß
ÂèÆóÉô¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤¬ÅÐ¾ì¡£´äÅÄ»á¤¬¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿ÏÃ¡¢°ÂÇÜÁíÍý(Åö»þ)¤Î·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤¿ÏÃ¡¢NHK¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ë¡¼¥ë¡¢½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»ö¼Â¸íÇ§µ»ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Ë¡¢Àé¸¶¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
²ñ¾ì¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤«¤éºÇ¶á¤Î·ò¹¯Ë¡¤Þ¤Ç¡¢¹ÅÆðÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²óÅú¡£¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤È¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¼«Ê¬¤Ç»÷¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÃå¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¹â¹»À¸¤Î³Ê¹¥¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥¿¥ó¶õ¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ü¥ó´Ë¤á¤ÆÃå¤Æ¤ß¤¿¤é¡È¤Ê¤ó¤À¥¤¥±¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ!¡×¤È¤´µ¡·ù¤ËÅú¤¨¤ë¤â¡¢Àé¸¶¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç10·î3Æü¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®(¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¡§3,000±ß)¡£¡Ø´äÅÄÌÀ»Ò¤Î¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ñ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤â¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
Instagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¤Ç¤ÎÀ©Éþ»Ñ
