¡û¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡6¡Ý3¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î19Æü¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÃÏ¶è4°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÏ¢¾¡¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¤Î52¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿º¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¥é¥â¥¹¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê18¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤ò3µå»°¿¶¡¢6ÈÖ¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ò±¦Ä¾¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡2²óÉ½¤Ë¤â2»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÁö¼Ô¤òÎ¯¤á¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬ÃÆ¤Î1ÈÖ¥é¥â¥¹¡¢2ÈÖ¥¢¥À¥á¥¹¤òÂ³¤±¤ÆÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î3²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢5ÈÖ¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¦¤â¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÂ³¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï7ÈÖ¥¨¥ó¥«¥ë¥Ê¥·¥ª¥ó¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£4²óÉ½¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÂ³3¿Í¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5²óÉ½¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤«¤éÄÌ»»3045¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£4²ó1/3¡¢91µå¤òÅê¤²¤Æ4Èï°ÂÂÇ¡¢4»Íµå¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤ÇÇòÀ±¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÎ¢¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¤¤¦¹¥µ¡¤ÇÂçÃ«¤¬Âè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥ì¥¤¤Î³°³Ñ¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤Æ52¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Ä¾¸å¤Î½éµå¤ò2¼ÔÏ¢È¯¤Î20¹æ¥½¥í¤È¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¤òº¸ÏÓ¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£Æ±Æü¤Î»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Îº¹¤ò4¥²¡¼¥à¤Ë¹¤²¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö4¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¡¢1ÆÀÅÀ¡¢1»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢24»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨À®ÀÓ¤òÂÇÎ¨.283¡¢52ËÜÎÝÂÇ¡¢98ÂÇÅÀ¡¢OPS1.013¤È¤·¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Þ¤Ç1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£