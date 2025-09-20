ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÅÁÀâ¡Ö50¡½50¡×¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë52¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¡ª¥«¡¼¥·¥ç¡¼ÀËÊÌÃÆ¡¡13Ç¯Ï¢Â³PS¿Ê½Ð¡õM4
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡½3¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î52¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç13Ç¯Ï¢Â³¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò4¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡1¡½2¤ÈÎôÀª¤Î5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£º¸ÏÓ¥ì¥¤¤ÎÁ°¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤ÎÂ®µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÈô¤Ó¹þ¤àµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤¹°ìÈ¯¤ËËþ°÷¤ÎËÜµò¤ÏÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á12ËÜ¤ÏÁ´¤Æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿8·î6Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï°ÊÍè13È¯¤Ö¤ê¤ÎÍÁö¼Ô¤Ç¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤â°ìÈ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Ï1995¡Á2007Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ö13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢1991¡Á2005Ç¯¤Þ¤Ç14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï53ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍÍÁê¡£1Ç¯Á°¤Î9·î19Æü¤ÏÅÁÀâ¤Î¡Ö50¡½50¡Ê50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡Ë¡×¤È¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÆü¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤ËºÆ¤Ó°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ËÄÌ»»222¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëÂº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤Ø¤ÎÀËÊÌÃÆ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£