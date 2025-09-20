¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÂçÄÐÃÒ½Õ¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡¶âÃ«Âó¼Â¤¬2ÂÇº¹2°Ì¡¡ÀÐÀîÎË¤Ï3ÂÇº¹3°Ì
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ANA¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè3Æü¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚGCÎØ¸üC¡á7066¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿22Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÂçÄÐÃÒ½Õ¡Ê35¡á¿¿À¶ÁÏÀß¡Ë¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï69¤Ç²ó¤ê¡¢14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡15Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Á×±Ê´Á¡Ê34¡á´Ú¹ñ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£