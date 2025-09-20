US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¹©¾ìÄä»ß¤á¤°¤ê ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡Ö²«¶â³ô¡×¹Ô»È¤«
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬Çã¼ý¤·¤¿US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¹©¾ì¤ÎÁà¶ÈÄä»ß¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö²«¶â³ô¡×¤Î¸¢¸Â¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡Ö²«¶â³ô¡×¹Ô»È¤«
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Ï6·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±Ä¾å¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµñÈÝ¸¢¤ò»ý¤Ä¡Ö²«¶â³ô¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï9·î19Æü¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤ÎÁà¶ÈÄä»ß·×²è¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ö²«¶â³ô¡×¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÁË»ß¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢Áà¶ÈÄä»ß¤òÇ§¤á¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï·×²è¤òÅ±²ó¤·¡¢¹©¾ì¤Ïº£¸å¤âÁà¶È¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë