¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤È¾×ÆÍ¡¡±¿Å¾¼ê¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¸½¾ì¤Ë¼Ö¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¡Ä37ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Ì¾¸Å²°¡¦ËÌ¶è
19Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È¥¿¥¯¥·ー¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢37ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Î¼«±Ä¶È¡¢ÂçÅçÄ¾¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï19Æü¸áÁ°1»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ¶èÌø¸¶¤Î¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤òÀ¾¸þ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æî¸þ¤¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¥¿¥¯¥·ー¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Î63ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ë¶»¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¼Ö¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ö¤´¤È¤½¤Î¾ì¤ËÊüÃÖ¤·Æ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£