ÌÐ¤ß¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÁÇÁá¤¯³ÍÊª¤òÊá¤é¤¨¤ë¥Í¥³¡¢ÓÌ³Ð¤Î¶¯¤µ¤«¤éËãÌôÃµÃÎ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¤¥Ì¡¢ÂçÎÌ¤ÎÁð¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¾Ã²½¤¹¤ë¥¦¥·¡Ä¡ÄÅù¡¹¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Ï¿Í¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤ÎÂÎ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤ì¤é¤¬¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¿ÈÂÎµ¡Ç½¡¢ÉÂµ¤¤ÎÈëÌ©¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½Ã°åÉÂÍý°å¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤ÎÂÎ¤äÉÂµ¤¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¿Ê°ì¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÉÔ»×µÄ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡Ö¤«¤é¤À¤ÎÃæ¡×¤ÎÏÃ¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ÖÉ¡¤¬¤¤¯¡×Æ°Êª¤Ã¤Æ¡©
¿Í¤Ï¿ôËü¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°Êª¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÓÌ³Ð¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥Ì¤ÏËãÌôÃµÃÎ¸¤¤È¤·¤Æ¶õ¹Á¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤äÈÈºá¼Ô¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë·Ù»¡¸¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¼ÜÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÓÌ³Ð¤Ï¿Í¤Î100ÇÜ¡Á1²¯ÇÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÓÌ³Ð¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¡¢ÓÌºÙË¦¤Î¿ô¡¢¤Ë¤ª¤¤¤ÎÊ¬»Ò¤ò¼õ¤±¼è¤ëÓÌ³Ð¼õÍÆÂÎ¤Î¼ïÎà¡¢¤½¤ì¤ÈÓÌºÙË¦¤¬¤¢¤ëÉ¡¹Ð¤ÎÇ´Ëì¤ÎÌÌÀÑ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃ±½ã¤ÊÈæ³Ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«»ØÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
13¼ïÎà¤ÎÓ®ÆýÎà¤ÎÓÌ³Ð¼õÍÆÂÎ°äÅÁ»Ò¤Î¿ô¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¤ÎÓÌ³Ð¼õÍÆÂÎ¤Ï400¼ïÎàÄøÅÙ¤Ç¡¢Îà¿Í±î¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥µ¥ë¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤Ç¤·¤¿¡Ê°Ê²¼¤Î¿Þ¡£¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¥¤¥Ì¤Ï800¼ïÎà¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¼õÍÆÂÎ¤Î¼ïÎà¤À¤±¤Ç¤¤¤¦¤È¿Í¤Î2ÇÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥º¥ß¤ä¥¦¥·¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Æ1000¼ïÎà¡¢°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È2000¼ïÎà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¾¥¦¤ÏÉ¡¤¬Ä¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÓÌ³Ð¼õÍÆÂÎ¤Î¼ïÎà¤â¿Í¤ä¥¤¥Ì¤è¤êËÉÙ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢ÓÌºÙË¦¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÉ¡¹Ð¤ÎÇ´Ëì¤ÎÌÌÀÑ¤ò¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï2.5¡Á5Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥Í¥³¤Ï20.8Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥¤¥Ì¤Ï85Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ¡Ë¡£
¥¤¥Ì¤Ï¿Í¤è¤ê¤âÆ¬¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢ÓÌºÙË¦¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÉ¡¹Ð¤ÎÇ´Ëì¤ÎÌÌÀÑ¤Ï30ÇÜ°Ê¾å¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ì¤Ï¥Ñ¥°¤ä¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÉ¡¤¬Ã»¤¤¸¤¼ï¤«¤é¡¢¼Æ¸¤¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ´ÖÅª¤ÊÉ¡¤ÎÄ¹¤µ¤Î¸¤¼ï¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤ä¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¡¤¬Ä¹¤¤¸¤¼ï¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÀÑ¤Î¹¤µ¤Ï¤«¤Ê¤êÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡§¡ØÉÔ»×µÄ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡Ö¤«¤é¤À¤ÎÃæ¡×¤ÎÏÃ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥¤¥Ì¤ÇÓÌºÙË¦¤Î¤¢¤ëÉ¡¹Ð¤ÎÇ´ËìÌÌÀÑ¤¬¹¤¤ÈëÌ©¤Ï¡¢É¡¹Ð¤Î¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤â¥¤¥Ì¤âÉ¡¹Ð¤Ç¤Ï¡¢º¸±¦¤Î³°ÊÉ¤«¤é¡¢É¡¹Ã²ð¤È¤¤¤¦Ëì¾õ¤Î¹ü¤¬Æâ¹Ð¤ò»ÅÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÎÉ¡¹Ã²ð¡Ê¾å¤«¤é¾åÉ¡¹Ã²ð¡¢ÃæÉ¡¹Ã²ð¡¢²¼É¡¹Ã²ð¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÃ±½ã¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ì¤ÎÉ¡¹Ã²ð¡ÊÇØÉ¡¹Ã²ð¡¢Ê¢É¡¹Ã²ð¡¢äÁ¹ü¹Ã²ð¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¡¢É¡¹Ð¤ÎÃæ¤ò¤°¤ë¤°¤ë¤È¤é¤»¤ó¾õ¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÇ´Ëì¤ÎÉ½ÌÌÀÑ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«ºß¤ËÆ°¤¯¥¾¥¦¤ÎÉ¡¤ÎÈëÌ©
É¡¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ëÆ°Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¾¥¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¾¥¦¤ÏÊ¬Îà³ØÅª¤Ë¤ÏÄ¹É¡ÌÜ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Ó¤â¤¯¡Ë¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¾¥¦¤ÎÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤è¤¯É½¤·¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀäÌÇ¤·¤¿¥Þ¥ó¥â¥¹¤âÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¸½À¸¤Î¥¾¥¦¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦Â°¤Î¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦Â°¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤È¥Þ¥ë¥ß¥ß¥¾¥¦¤Î3¼ïÎà¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥¾¥¦¤Ï°ìÆó¤òÁè¤¦Æ°Êª±à¤Î¿Íµ¤Æ°Êª¤Ç¡¢É¡¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ±Â¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âË°¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¾¥¦¤Î³°É¡¹¦¡Ê¤¬¤¤¤Ó¤³¤¦¡§É¡¤Î·ê¡Ë¤Ï2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¶õµ¤¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤¿¤Á¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¾¥¦¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢É¡¤Ç¤â¤Î¤ò¿¨¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤äÆ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤«¤é´ÝÂÀ¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¡¢±Â¤ä¿å¤ò¸ý¤Ë±¿¤ó¤À¤ê¡¢É¡¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤ê¤È¡¢»ä¤¿¤Á¿Í¤¬¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ËÉ¡¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÉ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¨¤ò°Ò³Å¤·¤¿¤ê¹¶·â¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥¾¥¦¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¾¥¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÉ¡¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥¾¥¦¤ÎÉ¡¤Ï²¿ËüËÜ¤â¤Î¶ÚÆùÀþ°Ý¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ü¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¼«Í³¼«ºß¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀå¤¬È¯Ã£¤·¤¿¶ÚÆù¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¸þ¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¿À·Ð¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¿¨³Ð¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÓÌ³Ð¼õÍÆÂÎ¤Î¿ô¤âÓ®ÆýÎà¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÓÌ³Ð¤âÈó¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É¡¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¥¾¥¦¤ÎÉ¡¤Ï¾å¿°¡Ê¾å¤¯¤Á¤Ó¤ë¡Ë¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¤Ó¤¿¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¥¾¥¦¤ÎÉ¡¤Î¸¡ºº¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯
³§¤µ¤ó¤ÏÄê´üÅª¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ë¶»¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¶»¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ç¤Ï¶»¤ËXÀþ¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÙ·ë³Ë¤äÇÙ±ê¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËÇÙ¤ÎÉÂµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë³Ë¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢áâ¤òºÎ¼è¤·¤Æ·ë³Ë¶Ý¤òÄ´¤Ù¤ëÓ½áâ¸¡ºº¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¾¥¦¤Ï¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·ë³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥¾¥¦¤ÏµðÂç¤Ç¶»ÊÉ¤â¤«¤Ê¤ê¤Ö¸ü¤¤¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤â¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢áâ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¥¾¥¦¤Ç¤Ï¡¢É¡¤ÎÃæ¤òÀö¤Ã¤¿±ÕÂÎ¡ÊÉ¡¹ÐÀö¾ô±Õ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤òÇÝÍÜ¸¡ºº¤·¤Æ·ë³Ë¶Ý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë³Ë¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¿ô½½¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀ¸Íý¿©±ö¿å¡ÊÂÎ±Õ¤ÈÆ±¤¸Ç»ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿±ö¿å¡Ë¤ò¥¾¥¦¤Î³°É¡¹¦¤«¤éÃíÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉ¡¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÉ¡¤ÎÃæ¤òÀö¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢É¡¤ò²¼¤í¤·¤ÆÀ¸Íý¿©±ö¿å¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É¡¤¬Ä¹¤¤¥¾¥¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¹³ÂÎ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¾¥¦¤Ë¤Ï·ë³Ë¶Ý¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë³Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ç¤Ï·ë³Ë¶Ý¤¬¼ç¤Ë¶õµ¤´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÇÙ¤ËÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤¹ËýÀ´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡¢Ë´¹ñÉÂ¡¢¹ñÌ±ÉÂ¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¸ú¤ÊÌô¤äÍ½ËÉË¡¤ÎÉáµÚ¤Ç·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â·ë³Ë¤ÎØí´µÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë³Ë¶Ý¤Ë¤Ï¥Ò¥È·¿·ë³Ë¶Ý¡¢¥¦¥··¿·ë³Ë¶Ý¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·¿·ë³Ë¶Ý¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ÎÆ°Êª¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¥¾¥¦¤Î´Ö¤Ç´¶À÷¤¹¤ëÉÂµ¤
¿Í¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë¥Ò¥È·¿·ë³Ë¶Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥··¿·ë³Ë¶Ý¤Ï¥¦¥·¤ä¥·¥«¤Ë´¶À÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥È·¿·ë³Ë¶Ý¤Ï¿Í°Ê³°¤Ë¤âÎà¿Í±î¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥µ¥ëÎà¡¢¥¤¥Ì¡¢¥¦¥·¤Ê¤É¤Ø¤Î´¶À÷¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥È·¿·ë³Ë¶Ý¤Î¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤Ø¤Î´¶À÷¤â¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤ä²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤Ï·ë³Ë¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¿Í¤«¤é¥¾¥¦¡¢¤½¤·¤Æ¥¾¥¦¤«¤é¿Í¤Ø¤â´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¾¥¦¤«¤é¥¾¥¦¤Ø´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ°Êª¤È¿Í¤È¤Î´Ö¤Ç´¶À÷¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Î¤³¤È¤ò¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤«¤é¿Í¤Ë´¶À÷¤¹¤ëÉÂµ¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥È·¿·ë³Ë¶Ý¤Ë¤è¤ë·ë³Ë¤Ï¿Í¤«¤éÆ°Êª¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥¾¥¦¤Ï·ë³Ë¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¾¥¦¤Î·ë³ËÍ½ËÉ¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅÊýË¡¤Î³«È¯¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¾¥¦¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¤·¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤ëº¢¤Ë¤ÏÉÂ¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È¯¾É¤¹¤ëÁ°¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌµ¾É¾õ¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤äÆ°Êª¤Ë´¶À÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæÂ¼ ¿Ê°ì ¡§ ½Ã°å»Õ¡¢½Ã°åÉÂÍý³ØÀìÌç²È¡Ë