´è¸Ç¤Ê¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¡Ö¶µ¹Ä¤Ç¤¹¤é»ä¤ÎÀï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡±Ñ»æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ª¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤ï¤º¤«1¾¡¡¢14°Ì¤ËÄÀ¤à¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î¼ó¤¬Áá¤¯¤â´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½¢Ç¤°ÊÍè31»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢31¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¡£¤·¤«¤·Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤ÎÅ¯³Ø¤ò´Ó¤¯¡×¤ÈÈ¯¸À¤·Àï¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÀïÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¥¢¥â¥ê¥à¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ª¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥â¥ê¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë3¥Ð¥Ã¥¯Àï½Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤º¡¢Ä¹Ç¯4¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥óU¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Ç¥£¥Æ¥£¤Ë¤âÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤¨¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡ÖÈà¤Ï»ä¤Ë¿··ÀÌó¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼¨¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Þ¡¼¥ë¡Ê¡¦¥Ù¥é¥À¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡Ê¡¦¥¦¥£¥ë¥³¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤È¤Ï¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿Ê²½¤Ïµ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·»ä¤¬¤¤¤ÞÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï»ä¤ò°ã¤Ã¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£